В Раду внесли еще один законопроект о контроле ГПУ над НАБУ

Депутат от БПП Николай Паламарчук в понедельник зарегистрировал в Раде законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс, который предоставит генпрокурору право забирать в НАБУ дела.

Соответствующий документ опубликован на сайте Рады.

Им предусматривается, что "в исключительных случаях с целью обеспечения оперативности и эффективности уголовного производства" генпрокурор или исполняющий его обязанности вправе поручить расследование дела НАБУ "органу, которому это правонарушение не подследственно, но который начал в отношении него досудебное расследование".

"Спор о подследственности в данном случае не допускается", – сказано также в документе.

Если в других случаях могут возникать споры о подследственности, решать их сможет только генпрокурор.

Согласно пояснительной записке, сейчас "механизм определения подследственности преступлений, в частности, Национального антикоррупционного бюро Украины является слишком перегруженным дополнительными требованиями".

Право расследовать преступления, совершенные членами Национального агентства по предотвращению коррупции предлагается предоставить детективам еще не созданного Государственного бюро расследований.

Как известно, в конце сентября генпрокурор Юрий Луценко также заявлял, что хочет самостоятельно решать, какие дела отдавать НАБУ. По его словам, НАБУ слишком маленький и не может самостоятельно справиться с коррупционерами.

Во вторник депутат от "Самопомичи" Елена Сотник раскритиковала внесенный недавно законопроект 5177, который также призван предоставить ГПУ контроль над НАБУ, а также вернуть ей общий надзор.

Украинская правда