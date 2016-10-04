Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из-за сбоя пропал доступ к е-декларациям

Вторник, 4 октября 2016, 15:25

Доступ к реестру электронных деклараций в настоящее время отсутствует из-за сбоя в системе энергоснабжения на технологической площадке ГП Украинские специальные системы, где размещены соответствующие серверы.

Об этом сообщается на странице Национального агентства по предотвращению коррупции на Facebook.

"Национальное агентство сообщает, что по информации ГП УСС данный сбой в системе электроснабжения будет устранен в ближайшее время. Сейчас проводятся аварийные работы по восстановлению функционирования системы", – сказано в сообщении.

Как известно, ранее во вторник заместитель министра юстиции Сергей Петухов сообщил, что чиновники пока крайне неохотно заполняют электронные декларации. В частности, из всех депутатов Рады такую декларацию подал только Михаил Гаврилюк. Е-декларацию не подал ни один министр.

Петухов предположил, что электронное декларирование могут попытаться сорвать.

Украинская правда

Темы: декларацииНАПК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
декларации
Жизнь и полусмерть электронного декларирования в пяти историях
Евроинтеграция: посол ЕС советует Украине возобновить е-декларирование
Обязательное декларирование могут вернуть уже осенью - Арахамия
Последние новости
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
17:13
Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной
17:12
Пухлина зменшилася на 90%: вчені випробували на мишах новий спосіб лікування раку сечового міхура
17:09
Apple впервые за 13 лет опередила Samsung в поставках смартфонов
17:04
BBC: США нанесли новые удары по хуситам и показали изъятое у них оружие
16:43
В Раде разблокировано подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса – нарде
16:42
Комиссия по ценным бумагам определила инвесткомпании, которые могут бронировать работников от мобилизации
16:41
Неправильно зарегистрированные земельные участки с 2025 года признают бесхозными - Минагрополитики
16:34
видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины
16:31
Нацпарк "Тузловские лиманы" впервые стал убежищем для зимовки краснокнижных малых бакланов
Все новости...
Реклама: