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ФСБ задержала так называемого "главу парламента" боевиков - СМИ

Среда, 5 октября 2016, 13:32

Российская ФСБ, по сообщению украинских силовиков, задержала в Ростове так называемого "главу парламента ЛНР" Алексея Карякина, при этом тот опровергает эту информацию на своих страницах в соцсетях.

Об этом в среду пишет DT.UA со ссылкой на информированный источник в силовых структурах.

"Карякин был задержан в Ростове российским ФСБ два дня назад. После этого российские СМИ написали, что он отрекся от "Новороссии" и сдался Украине", - сказал собеседник.

Он не исключил, что ФСБ может убить Карякина и подбросить его тело на территорию Украины с целью ее дискредитации.

"Мы не исключаем, что это спецоперация, хотя, прежде всего, она направлена на зачистку рядов луганской "элиты", точно так же, как это недавно произошло с внезапно повешенным "главой правительства". Однако, не исключено, что целью спецоперации может быть дискредитация Украины, и Карякина, например, могут найти мертвым, в том числе и на украинской территории", - пояснил источник.

Позже пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что "он (Карякин - ред.) к нам не обращался, и по нашей информации, в Украине его нет", - подчеркнула она.

В то же время на своей странице в сети Вконтакте сам Карякин опровергает информацию о задержании.

 
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Однако источник "Украинской правды" в силовых структурах сообщил, что информация о задержании "правдивая на 99%".

Активность Карякина в сети они объясняют тем, что ему могли дать гаджет для написания комментариев, или же писать на странице Карякина вместо него.

Как известно, 24 сентября "Советник главы ЛНР", бывший "председатель Совмина ЛНР" Геннадий Ципкалов, задержанный по делу о попытке переворота в "Республике", покончил с собой.

Темы: ФСБДонбассЛуганск
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