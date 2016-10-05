182 нардепа получили 0,4 млн компенсации за проезд

182 депутата Верховной Рады получили 431 640 гривен из государственного бюджета для компенсации стоимости проезда в сентябре.

Об этом сообщают "Українські новини", ссылаясь на ответ аппарата Рады на запрос.

В частности компенсацию за проезд получили первый заместитель председателя Рады Ирина Геращенко и заместитель председателя Оксана Сыроид.

Во фракции "Блок Петра Порошенко" средства из госбюджета предоставлены 64 из 142 депутатов, в том числе заместителю председателя фракции Алексею Гончаренко, депутатам Владимиру Арьеву, Андрею Вадатурскому, Павлу Кишкарю, Ивану Куличенко, Богдану Онуфрику, Александру Сугоняко, Константину Усову, Александру Черненко и Роману Мацоле.

Во фракции "Народный фронт" компенсацию получили 43 из 81 депутата, в том числе председатель фракции Максим Бурбак, а также депутаты Евгений Дейдей и Павел Унгурян.

В "Самопомочи" бюджетные средства получили 22 из 26 депутатов, в том числе председатель фракции Олег Березюк и его заместитель Олег Лаврик, депутаты Тарас Пастух и Семен Семенченко; в "Оппозиционном блоке" - 14 из 43, в том числе Владимир Гусак и Игорь Шурма.

Также получили компенсацию 4 из 23 депутатов группы "Видродження"; 3 из 19 депутатов группы "Воля народа" (в том числе Михаил Ланьо); 6 из 21 депутатов фракции Радикальной партии Олега Ляшко (в том числе Дмитрий Линько и Юрий-Богдан Шухевич), а также 9 из 19 депутатов фракции "Батькивщина" (в том числе Сергей Евтушок и Иван Крулько).

Также компенсацию получили 15 из 46 внефракционных депутатов, в частности Анатолий Денисенко, Владимир Парасюк и Яков Безбах.

Все они (за исключением Татьяны Рычковой (БПП) и Юрия Одарченко ("Батькивщина") получили за сентябрь по 2 376 гривен каждый.

Рычкова и Одарченко, которые приступили к обязанностям депутата 6 сентября, получили по 1 980 гривен.

Кроме того, сумма средств, потраченных на командировки депутатов в сентябре, составила 409 932 гривни.

Согласно закону "О статусе народного депутата", сметой парламента утверждается лимит средств, которые ежемесячно выдаются каждому депутату для компенсации стоимости проезда всеми видами транспорта на территории Украины.

Как сообщалось, председатель Рады Андрей Парубий и 170 депутатов парламента получили по 11 500-13 800 гривен каждый из государственного бюджета для компенсации стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера в сентябре.