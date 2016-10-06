На теле задержанного ФСБ украинца Панова обнаружили следы пыток

На теле гражданина Украины Евгения Панова, которого задержали в Крыму по обвинению в диверсии, обнаружили следы пыток.

Об этом сообщил "Крымской правозащитной группе" брат задержанного Игорь Котелянец.

По словам Котелянца, на встрече с подзащитным адвокат обнаружил у него шрамы на руках от наручников, множественные пятна на правой ноге темного цвета. Защита украинца предполагает, что эти синяки и шрамы появились у Панова в результате пыток.

Эту информацию подтвердили и в Украинской Хельсинской группе по правам человека. Адвокаты получили российские документы, из которых следует, что подозреваемый в терроризме украинец Панов давал показания под давлением.

В конце августа 2016 года украинская Хельсинская группа от имени брата Евгения Панова направила в Европейский суд по правам человека письмо с просьбой освободить его и вернуть на территорию Украины.

"Европейский суд по этому письму начал коммуникацию между правительствами Украины и России, чтобы собрать все документы и объяснения о травмах", – говорит адвокат, который сотрудничает с Центром стратегических дел Украинской Хельсинской группы по правам человека Александр Заруцкий.

"В результате Европейский суд получил от России документы о состоянии здоровья Панова, в которых описаны его жалобы и травмы, и Россия сама будет расследовать, как он получил эти травмы. Европейский суд этим удовлетворился и принял решение отказать в применении правила 39 (экстрадиции Панова в Украину)", – отметил он.

Эксперты Крымской правозащитной группы предполагают, что пытали украинца в период с 7 по 12 августа, вероятнее всего, сотрудники ФСБ РФ.

По информации Котелянца, Панов фамилий пытавших его не знает и даже не видел их, так как на голову ему надевали непрозрачный мешок, завязанный скотчем.

Панов также сообщил, что при задержании 7 августа сотрудники ФСБ РФ нанесли ему удар, в результате которого он получил рассечение в районе лба. На видео, опубликованном российскими спецслужбами, это видно. На вопросы отвечал он по заранее составленной сотрудникам ФСБ бумаге.

Панов рассказал подробно, какие пытки к нему применялись: физические и психологические.

Наручники 7 дней были плотно зафиксированы, от этого Евгений испытывал сильную боль, руки в наручниках застегивали под коленями, засовывали палку, поднимали и били по ногам в область голени металлической трубой. Также Панов рассказал, что после задержания его избивали и применяли пытки к половым органам.

На голову Панова надевали мешок, из-за этого он ничего не мог видеть. В результате украинец потерял ориентацию во времени и пространстве, не знал — ночь или день, испытывал страх. В период с 7 по 12 августа Панова не кормили, давали только воду. Это, по словам Панова, было где-то на севере Крыма.

В Симферополе пытки продолжились. Привязывали скотчем к стулу, подсоединяли к голым частям тела провода и подключали электрический ток. Панов рассказал, что он сильно кричал от боли и просил прекратить пытки, но над ним только смеялись. Это продолжалось около суток.

Панов считает, что цель этих пыток – выбить из него признание, что он якобы украинский диверсант, который приехал в Крым взорвать дома, людей, отравить воду и т.д. После этих пыток украинец был вынужден оговорить себя и подписать какие-то протоколы.

Как известно, 10 августа в ФСБ РФ сообщили, что в Крыму задержан гражданин Украины Евгений Панов, которого назвали "одним из организаторов терактов, готовящихся в Крыму".

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