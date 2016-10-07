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Порошенко хочет, чтобы расследование по Курченко ускорилось

Пятница, 7 октября 2016, 14:38

Президент Петр Порошенко надеется на ускорение правоохранителями расследований уголовных производств, открытых в отношении владельца "Восточно-европейской топливо-энергетической компании" Сергея Курченко.

Об этом он сказал журналистам в Одесской области, передают "Українські новини".

"По той информации, которой я располагаю, господин Сергей Курченко является преступником, он находится в розыске и против него открыто уголовное дело... Мы будем делать все, чтобы расследование в этих уголовных делах было ускорено", – заявил президент.

Порошенко также надеется, что объекты, которыми владеют компании Курченко, будут возвращены государству по прозрачной процедуре.

Как известно, в мае генеральный прокурор Юрий Луценко поручил военной прокуратуре расследовать уголовные производства против экс-министра доходов и сборов Александра Клименко и бизнесмена, собственника группы компаний ВЕТЭК Сергея Курченко.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КурченкоПорошенко
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