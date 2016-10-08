Глава штаба Клинтон обвинил россиян во взломе писем для WikiLeaks
Глава избирательного штаба кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон Джон Подеста считает, что к публикации его переписки сайтом WikiLeaks причастна Россия.
1. While I'm in pretty good company with Gen. Powell & Amb. Marshall...— John Podesta (@johnpodesta) October 7, 2016
Об этом он написал на своей странице в Twitter после того, как 7 октября на сайте WikiLeaks появились отрывки из его электронной переписки.
2. ...I'm not happy about being hacked by the Russians in their quest to throw the election to Donald Trump.— John Podesta (@johnpodesta) October 7, 2016
"Я не рад быть сломанным россиянами в их стремлении отдать предпочтение на выборах Дональду Трампу", - написал Подеста.
3. Don't have time to figure out which docs are real and which are faked...— John Podesta (@johnpodesta) October 7, 2016
Он также отметил, что не имеет времени разбираться, какие из опубликованных документов являются подлинными, а какие фальшивыми.
4. ...But, for starters, Assange's first claim that I co-own the Podesta Group is completely false.— John Podesta (@johnpodesta) October 7, 2016
Однако он назвал ложью утверждение WikiLeaks, что он является совладельцем Podesta Group.
Как сообщала "Европейская правда", в пятницу разведка США заявила, что за последними кибератаками на системы электронной переписки лиц и учреждений в США, включая взломы электронных ящиков политических организаций, стоит правительство России.
"Последние публикации электронных писем, якобы полученных в результате хакерских взломов, на сайтах подобных DCLeaks.com и WikiLeaks, а также публикации хакера Guccifer 2.0, имеют признаки методов и мотивов, наблюдаемых в усилиях, которые направляет Россия", - говорилось в совместном заявлении министерства нацбезопасности США и директора национальной разведки.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "чушью" обвинения в адрес российского руководства в причастности к хакерским атакам на серверы американских организаций.
Украинская правда