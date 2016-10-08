Экс-председателю правления банка "Михайловский" продлили арест

По ходатайству киевской прокуратуры Шевченковский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей бывшему председателю правления банка "Михайловский" с определением размера залога в 137,8 млн грн.

Такое решение суд принял на заседании в субботу, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Ходатайство удовлетворить. Продолжить подозреваемому срок содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования на 60 дней, до 6 декабря 2016 года включительно. Определить подозреваемому залог в размере 100 000 минимальных заработных плат, что составляет 137, 8 млн гривен", - говорится в постановлении суда.

Как сообщалось, прокуратура города Киева подозревает бывшего председателя правления ПАО "Банк Михайловский" в хищении 870 млн гривен банковских средств и доведении банка до неплатежеспособности. Экс-чиновнику инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ст. 218-1 УК Украины.

13 августа Шевченковский районный суд Киева арестовал подозреваемого и установил залог 137,8 млн гривен.

5 сентября Апелляционный суд Киева поддержал позицию столичной прокуратуры и оставил подозреваемого под стражей.

Украинская правда