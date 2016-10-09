Запланированный отвод войск в Станице Луганской не состоится - Гарбуз
Запланированный на 9 октября отвод подразделений ВСУ в Станице Луганской не состоится.
Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Юрий Гарбуз на своей странице в Facebook в воскресенье.
"Запланированный на сегодня отвод подразделений ВСУ в Станице Луганской не состоится!", - написал он.
Гарбуз поблагодарил всех, кто поддержал его позицию по разведению войск в Станице Луганской.
"Я поддерживаю усилия украинской дипломатии в Минском переговорном процессе и все договоренности, которые ведут к миру", - добавил он.
"Я уверен, что благодаря мудрости и государственному подходу высшего руководства государства, консолидированной позиции с представителями Штаба АТО нам удастся выполнить Рамочное соглашение и не потерять Станицу Луганскую", - отметил Гарбуз.
Позднее в эфире канала "112 Украина" Гарбуз объяснил, что "риск потери Станицы был очень высок".
"Потому что, во-первых, не соблюдаются Минские соглашения, идут обстрелы. Я думаю, что в ближайшее время мы поймем, как и Минские договоренности выполнить, и не потерять Станицу", - сказал он.
Как известно, Рамочное соглашение по отводу войск на трех участках линии разграничения на Донбассе было подписано 21 сентября 2016 в Минске с участием Трехсторонней контактной группы.
Документ предусматривает создание трех зон безопасности в населенных пунктах Золотое, Петровское и Станица Луганская.
1 октября на окраине города Золотое Луганской области произошло отвода подразделения Вооруженных Сил Украины на определенные рубежи.
В пятницу мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила синхронное разведения военных возле Петровского в Донецкой области.
7 октября Минобороны заявило, что вблизи КПВВ в Станице Луганской пророссийские боевики ведут обстрелы, что делает невозможным разведения войск на Луганском направлении.
Украинская правда