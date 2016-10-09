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Запланированный отвод войск в Станице Луганской не состоится - Гарбуз

Воскресенье, 9 октября 2016, 10:27
Запланированный отвод войск в Станице Луганской не состоится - Гарбуз

Запланированный на 9 октября отвод подразделений ВСУ в Станице Луганской не состоится.

Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Юрий Гарбуз на своей странице в Facebook в воскресенье.

"Запланированный на сегодня отвод подразделений ВСУ в Станице Луганской не состоится!", - написал он.

Гарбуз поблагодарил всех, кто поддержал его позицию по разведению войск в Станице Луганской.

"Я поддерживаю усилия украинской дипломатии в Минском переговорном процессе и все договоренности, которые ведут к миру", - добавил он.

"Я уверен, что благодаря мудрости и государственному подходу высшего руководства государства, консолидированной позиции с представителями Штаба АТО нам удастся выполнить Рамочное соглашение и не потерять Станицу Луганскую", - отметил Гарбуз.

Позднее в эфире канала "112 Украина" Гарбуз объяснил, что "риск потери Станицы был очень высок".

"Потому что, во-первых, не соблюдаются Минские соглашения, идут обстрелы. Я думаю, что в ближайшее время мы поймем, как и Минские договоренности выполнить, и не потерять Станицу", - сказал он.

Как известно, Рамочное соглашение по отводу войск на трех участках линии разграничения на Донбассе было подписано 21 сентября 2016 в Минске с участием Трехсторонней контактной группы.

Документ предусматривает создание трех зон безопасности в населенных пунктах Золотое, Петровское и Станица Луганская.

1 октября на окраине города Золотое Луганской области произошло отвода подразделения Вооруженных Сил Украины на определенные рубежи.

В пятницу мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила синхронное разведения военных возле Петровского в Донецкой области.

7 октября Минобороны заявило, что вблизи КПВВ в Станице Луганской пророссийские боевики ведут обстрелы, что делает невозможным разведения войск на Луганском направлении.

Украинская правда

Темы: Луганская область
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