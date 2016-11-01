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Начальнику управления ЛГС объявили о подозрении в деле о свалке

Вторник, 1 ноября 2016, 22:14

Прокуратура Львовской области объявила о подозрении начальнику управления жилищного хозяйства Львовского горсовета Юрию Гольцу.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

Согласно информации, подозреваемому должны избрать меру пресечения.

"Обвинения касаются вопроса деятельности департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры в части контроля действий ЛКП "Збиранка" по складированию мусора и обвалу на полигоне в Грибовичах", - сказано в сообщении.

Как известно, завал на Грибовицкой свалке произошел 30 мая, после того, как там возник пожар.

Следователи заявляют, что должностные лица Львовского коммунального предприятия "Збиранка" использовали Львовскую свалку без специального проекта, а также не позаботились о мерах, которые могли бы предотвратить обвал.

Спасатели нашли под завалами тела трех своих коллег.

О судьбе четвертого пропавшего до сих пор не сообщается.

Подробнее о ситуации с мусором во Львове читайте в материале УП "Завал Садового. Почему Львов попал в мусорный коллапс" и интервью Садового на УП.

Украинская правда

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Темы: Львов
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