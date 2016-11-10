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АТО: 44 атаки, оккупанты обстреляли Водяное из 122-мм артиллерии

Четверг, 10 ноября 2016, 06:18

За минувшие сутки в районе проведения антитеррористической операции со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 44 случая открытия огня по позициям сил АТО.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении враг открывал огонь 25 раз, используя стрелковое оружие, гранатометы, вооружения БМП, а также 82 и 120 миллиметровые минометы вблизи населенных пунктов Павлополь, Новотроицкое, Широкино, Водяное, Красногоровка, Богдановка, Гнутово, Марьинка. В районе Широкиного, Павлополя и Богдановки работал снайпер. По Водяному враг вел огонь из 122-миллиметровой артиллерии.

На Луганском направлении российско-оккупационный контингент 14 раз из различных видов вооружения, включая минометы, обстрелял Новоалександровку, Новозвановку, Крымское и Новотошковское.

На Донецком - зафиксировано 5 обстрелов по Авдеевке и Луганскому. Каждый раз, помимо прочего вооружения враг использовал запрещенные Минскими договоренностями минометы.

Темы: ДонбассАТОбоевые действия
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