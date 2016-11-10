Администрация Трампа вряд ли будет хуже нынешней – Тарасюк

Экс-министр иностранных дел Борис Тарасюк сомневается, что Украина будет среди приоритетов Дональда Трампа, но и не думает, что администрация нового президента США будет хуже нынешней.

Об этом он сказал в эфире "Радио Свобода".

На вопрос, согласится ли Трамп на предложение Петра Порошенко посетить Украину, Тарасюк ответил: "Судя по комментариям, которые раздавал Трамп до выборов, начиная с прошлого года, вряд ли можно ожидать, что в его внешней политике Украина будет среди приоритетов".

"Потому вряд ли этот визит может состояться в следующем году. Но все будет зависеть от того, какой будет политика новой администрации", – добавил он.

По мнению дипломата, "не надо драматизировать": "У нас много высказываний Трампа – кандидата в президенты, но мы еще не знаем, какой будет администрация Трампа".

"Вряд ли она будет хуже, чем нынешняя администрация Обамы. Поскольку нынешняя администрация фактически потеряла роль США как глобального игрока. И это неагтивно сказалось на всех вопросах международной политики и вопросах безопасности", – сказал Тарасюк.

"Посмотрите, какой была и есть политика нынешней администрации в отношении агрессивной России? Она никакой была. Посмотрите, американский Конгресс принимает решение о выделении Украине средств для закупки американского летального оружия, а Белый дом ставит барьер на пути реализации этих решений Конгресса", – добавил он.

"То есть нельзя сказать, что мы будем иметь плохую следующую республиканскую администрацию, учитывая то, что и нынешняя демократическая администрация не была благосклонной к Украине. Хотя на словах была", – считает дипломат.

Вместе с тем, по словам Тарасюка, больший прогресс во взаимоотношениях США и Украины наблюдался при президентах-"демократах".

"Если говорить о вообще республиканцах и демократах при власти по отношению к украинским интересам, то я должен справедливости ради сказать, что за 25 лет восстановленной государственной независимости Украины ничего фактически позитивного не было сделано республиканскими администрациями. Это две администрации Буша – старшего и младшего", – сказал он.

"Однако основной прогресс, которого достигла Украина во взаимоотношениях США, как раз был во времена демократа Билла Клинтона", – добавил экс-глава МИД.

Вместе с тем Тарасюк констатировал, что в окружении Трампа не все так просто с отношением к Украине – "и оно не может быть просто".

"Я хочу обратить внимание на конкретные вещи, о которых говорил Трамп, в частности о НАТО, о ЕС, о России, об Украине и украинском Крыме. У каждого из этих вопросов можно поставить отметку минус. То есть все, что он говорил, было неприятно для нас. И, конечно, что, будем надеяться, что реальная политика будет иной. И я думаю, что так и произойдет", – сказал он.

Тарасюк добавил, месяц назад в Нью-Йорке на конференции, посвященной Украине, ведущий демократ и бывший министр внутренней безопасности-республиканец "произнесли приблизительно одинаковые вещи и сказали о том, что и Хиллари Клинтон в случае избрания, и Трамп будут проводить совсем отличную политику от той, которая декларируется им касательно Украины".

"И они подтверждали, что Трамп будет обращать внимание на Украину и, конечно, откроет зеленый свет для поставок летального оружия Украине", – заявил он.

Алена Рощенко, УП