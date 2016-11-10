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Адвокаты "золотого" Романчука не пришли в суд

Четверг, 10 ноября 2016, 10:50

Ни один из пяти адвокатов экс-первого заместителя председателя Николаевской ОГА Николая Романчука, которого судят за взятку, не явился на судебное заседание 10 ноября.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Поскольку ни один из пяти адвокатов обвиняемого Николая Романчука не явился на судебное заседание, то суд расценивает это как умышленное затягивание рассмотрения дела со стороны защитников", – сказала председательствующая в процессе судья Светлана Скрипченко.

Она также пригрозила Романчуку, который прибыл сам, что, если к 14:00 его адвокаты не придут в суд, то ему будет назначено бесплатного защитника, как того требует закон.

Сейчас в суде объявлен перерыв.

Агентство отмечает, что защиту Романчука осуществляет киевская адвокатская фирма.

Как известно, 3 июня силовики заявили о пресечении коррупционной деятельности группы чиновников во главе с Романчуком. Чиновники требовали взятку 90 тысяч долларов за предоставление разрешения ООО "ЕЛК-СТРОЙ" на добычу известняка.

Во время обысков на рабочем месте и в поместье первого заместителя председателя ОГА нашли чемодан с 300 тысячами долларов и большое количество ювелирных изделий. Под зданием сотрудники спецслужбы обнаружили сеть туннелей, в которых находились сейфы с золотыми слитками, старинными иконами, антиквариатом.

Темы: коррупцияНиколаевская областьсуд
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