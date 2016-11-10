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НАЗК требует проверить декларации в нереальные сроки – Минюст

Четверг, 10 ноября 2016, 11:58

Национальное агентство по предотвращению коррупции вечером 7 ноября подало на регистрацию в Министерство юстиции порядок проверки факта подачи е-деклараций, указав в нем 31 октября датой старта такой проверки.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

"Минюст не имеет никаких претензий к тексту самого порядка. Однако, решение, которым НАЗК утвердило вышеупомянутый документ, содержит специальную норму, согласно которой срок проверки факта подачи электронных деклараций за 2015 год государственными органами начался с момента окончания срока подачи декларации, то есть с 31 октября", – сказано в сообщении.

Министерство отметило, что к следующей пятнице все органы государственной власти должны проверить факт подачи более 100 тысяч деклараций.

"По мнению Минюста, указание срока, который на момент подачи электронных деклараций уже начал истекать, является нарушением закона и ущемлением прав государственных органов власти", – добавили в ведомстве.

В связи с этим Минюст предложил изменить эту норму и определить, что отсчет срока проверки факта подачи деклараций должен начаться с момента вступления в силу этого решения.

"В таком случае государственные органы получат разумный и достаточный срок для проведения проверки. Данная формулировка будет юридически чистой и соответствующей законодательству Украины", – добавили в министерстве.

Как известно срок подачи электронных деклараций чиновниками за 2015 год истек 31 октября. Теперь соответствующие органы должны проверить достоверность указанного в декларациях имущества и законность его происхождения.

Украинская правда

Темы: декларацииНАПКМинюст
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