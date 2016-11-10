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Минкульт очень обеспокоено положением УПЦ КП в Крыму

Четверг, 10 ноября 2016, 14:26

Министерство культуры выражает глубокую обеспокоенность ситуацией, в которой оказались религиозные организации Украинской православной церкви Киевского патриархата на территории оккупированного Крыма.

Об этом говорится в заявлении Минкульта, опубликованном в четверг.

В министерстве отмечают, что к ним постоянно обращаются верующие Крымской епархии УПЦ КП, которые заявляют о перманентном давлении со стороны оккупационной власти, угрозы верующим, нарушении их прав и свобод, а также захвате культовых сооружений.

Последний факт, который подтверждает эту позорную тенденцию, был зафиксирован 8 ноября 2016 года в городе Симферополе. В кафедральный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата ворвались 6 сотрудников Фонда имущества Крыма, организации созданной российской оккупационной властью, чтобы опечатать культовое сооружение и помешать деятельности украинской религиозной общины.

"Министерство культуры Украины выражает озабоченность и глубокую обеспокоенность ситуацией, в которой оказались религиозные организации Украинской православной церкви Киевского патриархата на территории оккупированного Крымского полуострова", – указано в сообщении.

В связи с этим, мировое сообщество и общественные институты призывают обратить внимание на системные нарушения прав верующих, зафиксированные в отношении украинского православного сообщества в аннексированном Крыму.

Также предоставить им надлежащую международную правовую оценку и не допустить дальнейшего нарушения религиозных прав верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата оккупационными властями полуострова.

Темы: МинкультурыцерковьКрым
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