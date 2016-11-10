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СБУ отчиталась о ликвидации агентурной сети боевиков

Четверг, 10 ноября 2016, 15:26

Служба безопасности Украины отчиталась о ликвидации агентурной сети террористов, которая действовала в Курахово, Красногоровке и Марьинке Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

"По заданию боевиков "ДНР", злоумышленники собирали информацию о составе, вооружении и передвижении украинских подразделений в районе проведения антитеррористической операции. Данные злоумышленники передавали с помощью мобильной связи или через интернет, используя меры конспирации. Собранная информация использовалась террористами для диверсий и обстрелов позиций ВСУ", – сказано в сообщении.

СБУ добавила, что пособники боевиков распространяли в социальных сетях специально подготовленные спецслужбами РФ информационные материалы антиукраинской направленности с призывами относительно раскола Украины.

"Сотрудники СБУ задержали пятерых пособников террористов по местам их проживания. Во время обысков помещений правоохранители изъяли телефонные терминалы и карточки, с помощью которых передавалась информация боевикам, и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности", – добавили в ведомстве.

Открыты уголовные дела, продолжаются неотложные следственные действия.

Темы: АТОСБУ
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