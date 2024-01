Обама рассказал о впечатлениях от разговора с Трампом-президентом

Действующий президент США Барак Обама рассказал о своих впечатлениях от почти полуторачасовой встречи с избранным президентом Дональдом Трампом, отметив, что этот разговор его вдохновил.

Об этом Обама заявил во время брифинга для прессы в Овальном кабинете после разговора с Трампом.

"Я очень вдохновлен тем, как я думаю, интересом в желании избранного президента Трампа работать со своей командой вокруг над многими вопросами, которых стоит эта большая страна. По моему мнению, для всех нас важно, независимо от партии и независимо от политических предпочтений, сейчас собраться и работать вместе", - подчеркнул президент США.

Он в очередной раз подчеркнул, что главным своим приоритетом на ближайшие два месяца считает облегчение процесса перехода власти в Белом доме, "который обеспечит успешность избранного президента".

Обама пообещал "сделать все, чтобы помочь (новоизбранному президенту) добиться успеха".

Это была первая встреча президента США Барака Обамы и избранного президента Дональда Трампа в Белом доме после выборов.

President-elect Donald Trump and President Obama shake hands at the White House https://t.co/7kf6XZFM4W pic.twitter.com/vkVPYUStZV