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Обама рассказал о впечатлениях от разговора с Трампом-президентом

Четверг, 10 ноября 2016, 19:29

Действующий президент США Барак Обама рассказал о своих впечатлениях от почти полуторачасовой встречи с избранным президентом Дональдом Трампом, отметив, что этот разговор его вдохновил.

Об этом Обама заявил во время брифинга для прессы в Овальном кабинете после разговора с Трампом.

"Я очень вдохновлен тем, как я думаю, интересом в желании избранного президента Трампа работать со своей командой вокруг над многими вопросами, которых стоит эта большая страна. По моему мнению, для всех нас важно, независимо от партии и независимо от политических предпочтений, сейчас собраться и работать вместе", - подчеркнул президент США.

Он в очередной раз подчеркнул, что главным своим приоритетом на ближайшие два месяца считает облегчение процесса перехода власти в Белом доме, "который обеспечит успешность избранного президента".

Обама пообещал "сделать все, чтобы помочь (новоизбранному президенту) добиться успеха".

Это была первая встреча президента США Барака Обамы и избранного президента Дональда Трампа в Белом доме после выборов.

Укринформ

Темы: ОбамаТрамп
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