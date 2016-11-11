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В очередях на границе с Польшей стоят более 700 авто

Пятница, 11 ноября 2016, 01:05

В пунктах пропуска на границе с Польшей по состоянию на 22:00 10 ноября в очередях стоят 715 автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы.

Так, в ПП "Рава-Руська" ожидают 250 машин, "Краковец" -150, "Грушев" - 150, "Угринов" - 75, "Шегини" - 70, "Ягодин авто" - 20.

В пунктах пропуска "Смильница" и "Устилуг" очередей нет.

На границе с Молдовой, Румынией, Словакией и Венгрией автомобильных очередей не зафиксировано.

Темы: Польша
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