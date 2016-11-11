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У Путина рассказали о контактах экспертов из РФ со штабами Клинтон и Трампа

Пятница, 11 ноября 2016, 06:44

В ходе предвыборной компании в США российские эксперты поддерживали контакты с американскими коллегами из штабов как Дональда Трампа, так и Хиллари Клинтон.

Об этом заявил агентству АР пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что такие контакты "вполне естественны, вполне нормальны".

"И наши эксперты, наши специалисты по США, по международным делам... Конечно, они постоянно общаются со своими коллегами здесь, в том числе из группы г-на Трампа", - сказал Песков.

"Конечно, это вполне естественно, что российские специалисты пытаются поддерживать диалог с людьми из разных лагерей. Это очень важно понимать основные течения, тенденции, нюансы и позиции различных сторон, различных лагерей здесь, в Соединенных Штатах", - отметил Песков.

Он также заявил, что Россия имеет "очень хорошие отношения" с бывшим госсекретарем Генри Киссинджером, некоторыми учеными и экспертами по российско-американским отношениям, которые участвуют во внешней политике.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил агентству "Интерфакс", что "были контакты" с влиятельными людьми в окружении Трампа.

Пресс-секретарь Дональда Трампа Хоуп Хикс опровергла его слова.

"Этого никогда не было. Там не было никакой связи между кампанией и любой иностранной организацией в ходе кампании", - заявила она.

Темы: РосcияСША
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