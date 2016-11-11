НАПК нацелили на зажиточность экс-прокурора Волыни: особняк, земля, квартиры

Экс-прокурор Волынской области Андрей Гиль после увольнения из правоохранительных органов достроил роскошный особняк под Луцком, а его дочь и зять приобрели несколько квартир, земельных участков и новых авто бизнес-класса.

Об этом говорится в журналистском расследовании Юрия Горбача для "Слідство.Інфо", пишет "Четверта влада".

Андрей Гиль работал в органах прокуратуры с 1984 года по апрель 2014 года. Прокурором Волынской области он был в 2003-2005 годах и в 2007-2011. С 2011 по 2013 годы работал заместителем прокурора Ровенской области, а с ноября 2013 года и до увольнения из прокуратуры – заместителем прокурора Волынской области.

volynnews.com

Его жена Татьяна Гиль с 2012 года работает в структуре управления Государственной миграционной службы в Волынской области, а до того возглавляла рекламный отдел в частном предприятии "Волиньавтомотосервіс" Петра Гордийчука.

Старшая дочь Галина Терещук (Гиль) работает помощницей судьи в Луцком горрайонном суде, но больше 2 лет находится в декрете. А ее муж Юрий Терещук в сентябре 2015 года занял должность заместителя начальника Волынской таможни, но весной стал фигурантом скандала, а в сентябре 2016 года его уволили за возможную причастность к торговле янтарем. Впрочем, в октябре суд возобновил Терещука на должности.

Несмотря на блестящую карьеру 32-летнего таможенника журналист считает, что благосостояние семьи Гиля заметно выросли после увольнения из прокуратуры.

В июле 2003 года семья тогда уже прокурора области Андрея Гиля бесплатно получила 5-комнатную квартиру площадью 271,7 кв. м. в новостройке в Луцке и гараж площадью 22 кв. м., а уже в декабре того же года и приватизировала квартиру.

Через полтора года после увольнения из прокуратуры Гиль официально достроил особняк в селе Тарасово под Луцком – дом площадью 621,5 кв. м. и хозяйственные сооружения с участком на более 43 сотки записаны на жену экс-прокурора.

Судя по снимкам "Google Earth", Гили начали строить дом в 2009-2010 годах. Право собственности на недвижимость они оформили по завершении строительства в октябре 2015 года.

По мнению риелтора, сейчас такой особняк можно продать за 17 млн грн., потому что сам участок может стоить 80-100 тысяч долларов.

Кроме того, в декабре 2013 года Татьяна Гиль приобрела земельный участок площадью 15 соток в селе Милуши Луцкого района. А в августе 2015 года Андрей Гиль купил 18 соток земли в селе Лище Луцкого района у Гордийчука, который умер в декабре.

Также за несколько лет экс-прокурор с женой сменили несколько авто. В 2011 году у них были "Lexus RX-350" и "Honda Civic" (последнюю за 2012 год Гили уже не декларировали), а в 2015 году супруги приобрели "Lexus GX460" 2010 года выпуска за 621 700 грн.

Еще семья Гилей давно владеет двумя дачами на 14 сотках земли на берегу озера Свитязь. Один участок в декабре 2013 года подарили дочери Галине, другой – записанная на Татьяну Гиль.

За 2011-2015 года Андрей Гиль с женой декларировали от 450 до 760 тыс. грн годового дохода. Около половины этой суммы составляет зарплата, остальное – доход от продажи имущества или "другие виды доходов". На протяжении последних лет Андрей Гиль декларирует от 120 до 175 тысяч гривен сбережений в банках.

Все эти годы семья прокурора декларировала земельный участок в с. Тарасово, на которой и вырос позже особняк, квартиру на 270 кв. м. и гараж в Луцке и дачный дом в с. Пульмо.

У Галины Терещук 26 декабря 2013 года, вскоре после возвращения Андрея Гиля из Ровенской области на Волынь, появилось две однокомнатных квартиры в новостройке в центре Луцка: площадью 36,9 кв. м и 34,3 кв. м.

А в 2014 году она приобрела "BMW X5" 2013 года выпуска за 575 тысяч гривен, хотя в реестре указана такая же машина 2014 года выпуска.

У мужа Галины нет машин, хотя Юрий Терещук владеет прицепом "TA-HO" 2014 года выпуска.

В то же время, отмечает журналист, мать Юрия Терещука Татьяна лишь в 2016 году приобрела два авто: в марте – "Renault Scenic" 2011 года выпуска, а в июне – "BMW 750LD" 2014 года выпуска.

В 2011 году Татьяна Терещук приобрела однокомнатную квартиру площадью 51,6 кв. м. в новой многоэтажке, а в 2013 году – земельный участок площадью 12 соток в селе Боратин и земельный участок площадью 9,11 соток с домом на 61,9 кв. м. в Любомле. А в 2016 году она завладела участком в селе Змиинец под Луцком, там ведется строительство.

Дом Терещуков в Змеинце

При этом Галина Терещук за 2014 год не получала зарплаты, находясь в декрете, но получила 403 тысячи гривен от продажи имущества, более 6 тысяч гривен дивидендов, процентов и почти 10 тысяч гривен других видов доходов. Также у Галины Терещук за 2014 задекларировано более 153 тысяч гривен сбережений на счетах в банках.

А Юрий Терещук задекларировал 51 тысячу 511 гривен совокупного дохода, из которых почти 45 тысяч гривен составила зарплата, еще 6,5 тысяч гривен – материальная помощь.

Среди имущества Терещуки задекларировали земельный участок площадью 15 соток и 7 соток под дачей в с. Пульмо, две новых квартиры в центре Луцка, родительскую квартиру на улице Стрелецкой и гараж.

За 2015 год Юрий Терещук заработал чуть больше 58 тыс грн зарплаты, а жена в декрете – почти 14,5 тыс. грн, большую часть из которых составили проценты от вклада в банке. Однако сбережения в банке Галины Терещук выросли до 236 тысяч 408 гривен.

Говорить о своих доходах и имуществе, имуществе родителей Юрий Терещук не захотел.

Ровенское агентство журналистских расследований готово пообщаться и обнародовать объяснения семьи Андрея Гиля о происхождении их благосостояния.

Вместе с тем оно обратилось к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции и Национальному антикоррупционному бюро по этому поводу.

Алена Рощенко, УП