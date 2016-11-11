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Саакашвили рассказал, кто будет в новой партии

Пятница, 11 ноября 2016, 13:35

Бывший председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявляет, что никогда не был причастен к созданию партии "Хвиля", а в его новой политсиле будут люди, которые более одного полного срока не были в Верховной Раде.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве.

"Я не знаю такой партии. Сакварелидзе я сегодня слушал, он сказал, что нет никакой партии "Хвиля", - сказал он.

"Никогда я не делал никакой партии "Хвиля", но я хочу сказать, в Украине будет волна, и волна изменит власть", - добавил Саакашвили.

На вопрос, будут ли в его партии Давид Сакварелидзе, Виктор Чумак, Виталий Каско, Наталья Новак Саакашвили ответил: "У нас будут люди, которые более одного полного срока не были в Раде, незамеченные в плохих вещах и не были долго на высоких должностях в исполнительной власти. Критерий. Ничего личного".

На вопрос, каким образом он хочет баллотироваться в Верховную Раду, поскольку для этого нужно прожить в Украине 5 лет, Саакашвили сказал, что это "легко решается" и указал, что главной силой его партии станут "новые люди".

Как известны 7 ноября члены инициативной группы по созданию партии "Волна" народный депутат Наталия Новак заявила, что после отставки Михеила Саакашвили процесс создания политической партии "Хвиля" может ускориться.

"Собственно, партии нет, есть только инициативная группа по созданию этой партии. Возможно, пойдет процесс ускорения (создание - ИФ) этой партии, в результате которого, действительно, Михеил Саакашвили ее возглавит", - сказала она.

В понедельник глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что подает в отставку.

Лицо Саакашвили обсуждалась в кругу общественных активистов, как "драйвера новой политической силы".

В частности, экс-заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе весной заявлял, что "Саакашвили будет с нами, конечно. И он будет одним из идеологов и драйверов этой новой партии".

Летом народный депутат Виктор Чумак сообщил, что номинационный комитет активно отбирает людей, которые станут членами новой всеукраинской партии "Хвиля", который может возглавить Саакашвили.

Украинская правда

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Темы: СаакашвилиВерховная РадаОдесса
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