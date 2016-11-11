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В НАПК решили, как будут проверять образ жизни чиновников

Пятница, 11 ноября 2016, 20:29

Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило порядок проведения контроля и полной проверки электронных деклараций чиновников.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам заместителя председателя НАПК Руслана Радецкого, этот документ определяет единые подходы уполномоченных лиц НАПК к проведению контроля и полной проверки поданных деклараций.

В соответствии с порядком, НАПК проводит по декларациям такие виды контроля: по своевременности представления; относительно правильности и полноты заполнения; логический и арифметический контроль.

По результатам проверки, уполномоченное лицо составляет заключение о результатах проведения полной проверки декларации.

Одновременно на заседании принято "Порядок осуществления мониторинга образа жизни лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления".

В ближайшее время оба документа будут направлены на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

Украинская правда

Темы: НАПКдекларации
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