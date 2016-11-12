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Могерини: Политика ЕС по Украине не изменится с победой Трампа в США

Суббота, 12 ноября 2016, 04:16
Могерини: Политика ЕС по Украине не изменится с победой Трампа в США

Позиция Евросоюза в отношении Украины и незаконной аннексии Крыма не изменится после победы Дональда Трампа на выборах в США.

Об этом в интервью Deutsche Welle заявила верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини.

"Наша политика по Украине не изменится, и это определяется не в Вашингтоне", - сказала она. 

По ее словам, это касается как политики по Украине в целом, так и по незаконной аннексии Россией Крыма.

В то же время Могерини отметила, что ЕС сотрудничает с Россией по многим вопросам. В частности, она напомнила заключение ядерной сделки с Ираном, что было сделано при российском участии. Кроме того, по словам главы европейской дипломатии, ЕС сотрудничает с РФ и по сирийскому вопросу, даже несмотря на разногласия.

Она высказала опасения, что приоритеты новой администрации США могут увести Америку далеко от некоторых европейских базовых принципов. В этой связи Могерини выразила надежду, что Трамп будет разделять основные европейские ценности, которые, по ее словам, ЕС четко обозначил.

"Мы будем рады работать с США на основе этих ценностей. Но нужно дать им (будущей администрации в Вашингтоне - Ред.) немного времени, чтобы они могли определиться с приоритетами своей внешней политики", - добавила она.

Ранее, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что избрание Дональда Трампа президентом ставит под угрозу отношения США и Евросоюза.

Как сообщалось, в России не рассчитывают, что западные санкции, введенные из-за ситуации в Украине, будут отменены после избрания Дональда Трампа президентом США.

ЕС в декабре, вероятно, продолжит экономические санкции против России, срок которых истекает в конце января следующего года, однако дальнейшее продолжение после инаугурации Дональда Трампа – под вопросом.

Темы: КрымДонбассЕССШАТрамп
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