"Интертелеком" собирается в субботу восстановить интернет-покрытие

Специалисты интернет-провайдера "Интертелеком" ориентировочно до конца суток завершат работу для восстановления интернет-покрытия, которым пользуются более миллиона жителей Украины.

Об этом в субботу сообщил на пресс-конференции генеральный директор ООО "Интертелеком" Борис Акулов, сообщает "Укринформ".

"Из-за того, что в ходе следственных действий СБУ в офисе компании конфисковано техническое оборудование и серверы, временно перестали функционировать сети передачи данных у более миллиона абонентов "Интертелекома" по всей Украине. Сейчас специалисты компании работают над восстановлением интернет-покрытия, монтируя техническое оборудования, которое ранее был снят с эксплуатации при модернизации и отправлено на склады. Интернет-доступ для абонентов может быть восстановлен еще до конца суток 12 ноября", - отметил Акулов.

Гендиректор уточнил, что "голосовая связь в сети оператора "Интертелеком" работает".

По его словам, для достижения цели, определенной решением суда о проведении обыска в компании "Интертелеком", не было необходимости разрушать техническую сеть оператора. Функционирование серверов интернет-провайдера ежемесячно проверяет предприятие "Государственный центр радиочастот", которое следит за тем, как и откуда поступают звонки, и за соблюдением законности связи.

Как сообщалось, в СБУ обыски в компании объяснили тем, что специалистами службы был "раскрыт несанкционированный канал связи с временно оккупированным Крымом, который могли контролировать спецслужбы РФ".

В частности, как отметили в СБУ, "установлена причастность предприятия телекоммуникационных услуг к передаче в пользование российским провайдерам части своего оборудования и сети в аннексированном Крыму".

Компания "Интертелеком" контролируется бизнесменом приднестровской группы "Шериф".