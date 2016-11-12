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В Краматорске СБУ разоблачила главу избиркома на "референдуме" 2014 года

Суббота, 12 ноября 2016, 19:17

Следователями СБУ сообщено о подозрении жительнице Краматорска в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Как сообщает пресс-служба СБУ, сотрудники спецслужбы установили, что женщина во время захвата города боевиками в 2014 году активно участвовала в организации незаконного референдума и была председателем одной из сепаратистских избирательных комиссий.

Она также агитировала местных жителей поддержать решение т.н. "совета ДНР" по изменению границ территории Украины.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины, злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжается досудебное следствие.

Украинская правда

Темы: СБУсепаратизм
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