В Запорожье задержали криминального авторитета с гранатометом

В Запорожье задержан криминальный авторитет по прозвищу "Григора".

Как сообщили в управлении Нацполиции в Запорожской области, задержанный поддерживает тесные связи с несколькими "ворами в законе", которые имели судимости за ряд тяжких преступлений.

"Во время задержания и обыска "вора в законе" и его автомобиля изъяты револьвер с 7 патронами, гранатомет РПГ-18, 3 гранаты Ф-1 с запалом современного производства, около 100 гр марихуаны, государственные номерные знаки с угнанных автомобилей, радиостанция, которая была настроена на полицейские каналы. Продолжается ряд обысков", - отметили в НП.

Событие внесено в ЕРДР по ч.1 ст.263 УК Украины, злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК и помещен в изолятор временного содержания.

Злоумышленнику планируется сообщить о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 УК за совершение разбойного нападения с использованием огнестрельного оружия.

фото - прес-служба управління Нацполіції

Украинская правда