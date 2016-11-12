Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Супруга президента стала "женщиной III тысячелетия"

Суббота, 12 ноября 2016, 21:34

Супруга президента, председатель Благотворительного Фонда Порошенко Марина Порошенко получила награду Всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия" в категории "Знаковая фигура".

По словам организаторов, Марина Порошенко удостоена этой награды как известная общественная деятельница, представляющий Украину на международной арене в вопросах гуманитарной и социальной деятельности, а также инициатор и идейный вдохновитель проекта, направленного на социализацию детей с инвалидностью и создание для них доступной образовательной среды, сообщает пресс-служба президента.

Супруга президента подчеркнула, что вся ее работа и работа ее команды направлена на улучшение жизни детей Украины, в частности детей с инвалидностью.

В этом году организаторы премии отметили 41 женщину. Все они представительницы разных регионов Украины, разных профессий, объединенные стремлением реализовать себя в благотворительных делах и волонтерстве.

Среди них - народная артистка Украины Виктория Лукьянец, паралимпийская чемпионка-2016 Елизавета Мерешко, телеведущая и общественный деятель Соломия Витвицкая, телеведущая и серебряный призер ІІ Чемпионата мира по паракарате-2016 Ульяна Пчелкина и другие.

Номинантки получили награды в четырех категориях "Знаковая фигура", "Рейтинг", "Перспектива" и "Надежда Украины".

Церемония награждения Всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия" проходит в девятый раз. За это время премию получили около 300 женщин: Ада Роговцева, Екатерина Амосова, Оксана Забужко, Руслана Лыжичко, Нина Матвиенко, Наталья и Ольга Сумские, Оксана Байрак, Анна Бессонова, Лилия Подкопаева, Алла Мазур, Соня Кошкина, Юлия Литвиненко и многие другие.

Украинская правда

Темы: Порошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
18:41
фотоЕсть сомнения относительно возраста: умершего пса Бобби лишили титула "старейшего в мире"
18:22
Минвосстановления готовит долгосрочные льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах
18:20
В мире сокращается потребление табака - исследование ВОЗ
18:18
Немецкая оппозиция внесет на голосование в Бундестаге предоставление Украине Taurus
18:04
Орбан решил, что помощь 50 млрд евро для Украины "нарушает интересы ЕС"
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путин заявил, что, если бы не Украина, война "давно бы закончилась"
17:40
Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ
17:34
Данилов о выборах в США: россияне уже однажды думали, что "Трамп наш"
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
Все новости...
Реклама: