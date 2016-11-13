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Макфол: После избрания Трампа РФ и США могут "поссориться" из-за ИЯП

Воскресенье, 13 ноября 2016, 10:04

У Москвы и Вашингтона вскоре после избрания Дональда Трампа президентом США могут возникнуть противоречия вокруг соглашения по иранской ядерной программе (ИЯП).

Такое мнение в интервью "Дождю" высказал экс-посол США в Москве Майкл Макфол, пишет Интерфакс

"Первая встреча будет по Ирану. Трамп обещал, что будет ликвидировать этот шестисторонний договор", - отметил Макфол.

Он не исключил, что вскоре Москва может разочароваться в новоизбранному американскому президенте.

"Может быть (что Москва разочаруется в Трампа), я это не исключаю", - сказал он.

Говоря о ситуации в Украине, Макфол отметил, что вряд ли избрание Трампа обещает решение этой проблемы.

При этом он исключил, что при новом президенте США будет признано незаконное присоединение Крыма к России.

Относительно запрета въезда в РФ, Макфол отметил, что узнал об этом примерно полторы недели назад, сообщает "Дождь".

"Наверное, я туда давно попал, поскольку мне рассказывали, что будет жесткий ответ на санкции (США). ... Нашим принципом было включать в списки людей, близких к Путину. Список российской стороны - люди, которые, как они считали, близки к Обаме. Я попал туда", - добавил Макфол.

По словам Макфола, кроме него в санкционного списка РФ попал главный советник по вопросам внешней политики, первый заместитель Сьюзан Райс Бен Родс, Дэн Пфайффер, и другие люди, которые работают в Белом доме.

"У российского правительства есть правило ... не рекламировать, кто в этом списке. Ты узнаешь, если попробуешь получить визу", - отметил экс-посол.

Темы: СШАРосcияПутин
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