СМИ: Трамп пытался подкупить журналистов

Новоизбранный президент США Дональд Трамп пытался подкупить журналистов во время своей президентской кампании.

Об этом сообщает АР со ссылкой на книгу Мегино Келли - телеведущей программы "The Kelly Report" на канале Fox News.

В своей книге "Settle for More", которая будет опубликована на днях, Келли заявляет, что среди других попыток повлиять на освещение новостей о ходе его кампании Трамп безуспешно пытался предоставить ей бесплатное пребывание в отеле.

Келли отмечает, что таким образом Трамп, возможно, пытался заранее получить ее отзыв о дебатах, на которых телеведущая выступала с критическими замечаниями относительно его заявлений о женщинах. По словам телеведущей, после отказа она получила "оскорбления и угрозы".

Трамп, по словам Келли, обычно пытался получить от других журналистов положительное отношение и отзывы.