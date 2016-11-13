Глава Хмельницкой ОГА задекларировал миллионы и помощь по безработице

Глава Хмельницкой ОГА Александр Корнийчук кроме миллионных сбережений задекларировал пособие по безработице в сумме 57 526 грн, которое он получил в 2015 году.

Согласно данным, которые Корнийчук обнародовал в своей е-декларации, в собственности главы области - наличными 6 млн. грн и $100 тыс, более 62 тыс. грн. - на банковских счетах, у его жены - более 291 тыс. грн - в банках, наличными - 3 млн. грн и 120 тыс. евро. Также в декларации указан доход жены от отчуждения недвижимого имущества в сумме 109 172 грн.

По уровню доходов Корнийчук входит в десятку самых богатых глав облгосадминистраций страны, отмечает УНИАН.

В декларации также указано, что Корнийчук является конечным бенефециаром (собственником) производственно-коммерческой фирмы "Заречье", имеет в собственности 2 авто - Renault Kangoo и Mitsubishi Pajero 2008 года, его жена является владелицей 3 авто - Fiat, Opel и Toyota Land Kruiser (2013).

Корнийчук также задекларировал часы Breguet (Швейцария) стоимостью 160 000 грн, которые приобрел в 2012 году.

Также в собственности жены недостроенный жилой дом на более 380 "квадратов" в н.п. Староконстантинов, в собственности семьи - десятки объектов недвижимого имущества, среди которого - три жилых дома, дачный дом. нежилые помещения в разных населенных пунктах Хмельницкой области и облцентре, нежилые здания, квартиры и земельные участки, в том числе на 156 613 кв. м. в н.п. Сахновцы, 326 627 кв.м (н.п. Веснянка), и 600 000 кв. м. - в н.п. Немиринцы.

Украинская правда