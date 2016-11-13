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В Киеве и трех областях введено ограничение для грузовиков

Воскресенье, 13 ноября 2016, 17:50

В связи с осложнением погодных условий с 18:00 13 ноября на всех въездах в Киев вводится частичное ограничение для крупногабаритного транспорта.

Об этом сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды, говорится на сайте КГГА.

Так, представители Управления патрульной полиции в г. Киеве будут регулировать въезд в город грузовиков, чтобы они не создавали препятствия для работы снегоуборочной техники.

Как известно, с 06:00 утра 14 ноября въезд крупногабаритного транспорта в Киев будет закрыт полностью.

Вместе с тем, как сообщает пресс-служба Нацполиции, в Хмельницкой, Львовской и Тернопольской областях из-за непогоды ограничено движение грузовиков, а на трассе "Киев-Чоп" на территории Ровенской области - затруднено движение.

Переждать непогоду можно на стоянках, адреса которых приведены в списке.

Украинская правда

Темы: погода
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