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Трамп хочет депортировать из США 3 миллиона человек

Воскресенье, 13 ноября 2016, 18:59

В США могут депортировать или отправить в тюрьму до трех миллионов нелегальных мигрантов.

Об этом заявил новоизбранный президент США Дональд Трамп в передаче "60 Minutes" на канале CBS, пишет "Немецкая волна".

"Люди, которые являются преступниками, имеют историю преступлений, члены банд, наркодилерами, их может быть два миллиона, даже три миллиона, мы вывезем их из страны, или мы их посадим", - заявил Трамп.

Он уточнил, что в его будущем проекте "стены" на границе с Мексикой не везде будет использоваться кирпич и другие подобные материалы.

"Кое-где может быть сетчатая ограда", - отметил Трамп и заверил, что в других местах будет полноценная стена.

В ходе своей предвыборной кампании Трамп обещал бороться с нелегальной миграцией: по его словам, первым приоритетом будет депортация из страны тысяч нелегальных мигрантов, которые совершили преступления. Среди других обещаний Трампа было сооружение стены на границе с Мексикой.

Темы: ТрампСША
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