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Додон заявил о своей победе на выборах президента Молдовы

Понедельник, 14 ноября 2016, 00:06
Додон заявил о своей победе на выборах президента Молдовы

Глава Партии социалистов Молдовы Игорь Додон на специально созванной пресс-конференции заявил о своей победе на выборах президента страны.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Уже все поняли, что мы победили. Это предварительные данные, неофициальные. Голосование еще продолжается в США и Канаде, но разрыв достаточно большой, чтобы говорить о нашей победе", - сказал Додон журналистам в офисе своей партии.

Он выразил благодарность всем, кто "доверил голоса и будущее страны".

"Я осознаю всю полноту ответственности. Я понимаю, что будет непросто. Я буду президентом всех - левых и правых, тех, кто хочет в Евросоюз и тех, кто хочет рядом с Россией", - заявил Додон.

Он также поздравил свою соперницу Майю Санду с достигнутым "хорошим, достойным результатом".

"Г-жу Санду, я хочу поблагодарить за жесткую, но хорошую кампанию. Нам не нужна ненависть в обществе. Я учту позицию избирателей Майи Санду. Давайте успокоим страсти. Предлагаю встретиться завтра же, обсудить, что делаем дальше, чтобы сохранить стабильность в стране", - заявил Додон.

Центризбирком обнародовал результаты голосования после обработки 98% бюллетеней. Обработано более 1,5 млн. бюллетеней для голосования, осталось подсчитать около 100 тысяч голосов. Разница между кандидатами составляет 150 тысяч голосов: Игорь Додон получил 54,62% (827 тысяч голосов), а Майя Санду - 45,38%% (687 тысячи голосов).

Ранее лидер проевропейской оппозиции в Молдове Майя Санду заявила, что второй тур выборов президента сопровождался значительными нарушениями.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Молдова
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