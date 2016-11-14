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СБУ задержала криминального авторитета "Григору"

Понедельник, 14 ноября 2016, 09:06

Служба безопасности совместно с полицией задержала в Запорожье "криминального авторитета" по кличке "Григора", которого подозревают в ряде разбойных нападений на частных предпринимателей.

Об этом информирует в понедельник пресс-центр СБУ.

Во время обыска правоохранители изъяли у уголовника, который имеет за плечами 27 лет тюремного стажа, гранатомет РПГ-18, револьвер "Наган" с патронами, три гранаты Ф-1, марихуану, номерные знаки угнанных автомобилей и радиостанцию, которая работала на двух каналах – управления патрульной полиции Запорожья и райотделов полиции.

 
 

Открыто уголовное производство. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по 187 (разбой) УКУ.

Темы: СБУкриминал
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