В сети распространяют фейк о разводе Клинтонов

Ряд СМИ распространяют в интернете фейковое сообщения о якобы разводе Хиллари и Билла Клинтонов.

Первоисточником указывается американское издание Christian Times, известное многократным распространением маргинальных выдумок и кампанией против Клинтон на выборах президента США. Например, в августе издание распространило новость о том, что Билл Клинтон заразил СПИДом проститутку.

Новость о якобы разводе Клинтонов была распространена этим изданием еще 10 ноября, ее автором указан "admin1". В подтверждение они опубликовали соответствующий документ о якобы обращение в суд по поводу развода.

О том, что документ поддельный, свидетельствует подпись Хиллари Клинтон на нем. Она полностью идентична подписи, которую легко найти в интернете. Например, в этой публикации от 2008 года.

Подпись на документе и подпись из интернета. Уровень непрозрачности 50%

Это означает, что Клинтон не подписывала документ о собственном "разводе" самостоятельно, а ее подпись был наложен с помощью фоторедактора.

Олег Шанковский, УП