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Чаус объявлен в международный розыск - НАБУ

Понедельник, 14 ноября 2016, 15:57
Чаус объявлен в международный розыск - НАБУ

Судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус объявлен в международный розыск.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Чаус, в соответствии с базами данных Генсекретариата Интерпола, с 11 ноября 2016 находится в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Украину", - сказано в сообщении.

"Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.4. Ст.368 Уголовного кодекса Украины ("Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом")", - добавили в НАБУ.

Напоминаем, 9 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили судью Чауса при получении неправомерной выгоды (взятки) в сумме 150 тыс. Долл. США (более 3,7 млн грн) за вынесение приговора в интересах подсудимых.

6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечения его к уголовной ответственности. После этого, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины.

С 12 сентября судья Чаус объявлен в национальный розыск.

Если виновность подозреваемого будет доказана в суде, ему может грозить лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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Темы: судИнтерпол
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