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Экс-нардеп Фирсов заявляет, что Вилкул ему угрожает расправой

Понедельник, 14 ноября 2016, 16:34

Экс-нардеп от "Блока Петра Порошенко" Егор Фирсов заявляет, что ему угрожал нардеп от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В пятницу на эфире у Шустера со мной произошла странная история. В одной из рекламных пауз ко мне подошел представитель "Оппозиционного блока" Александр Вилкул и стал открыто мне угрожать", - написал он.

"Вилкул заявил, что ничего не забывает, что хорошо запомнил, как я приехал в Кривой Рог и добивался перевыборов мэра вместе с Самопомощью. Как вы помните, тогда его отец едва не проиграл кандидату Милобогу и смог выиграть только с помощью явных фальсификаций. Из-за этого нам удалось добиться перевыборов в Кривом Роге", - написал Фирсов.

По словам Фирсова Вилкул заявил, что заставит его ответить за это.

"Предупредил, что мне не будет покоя", - сказал он.

Как известно, съезд партии БПП "Солидарность" 25 марта принял решение отобрать депутатский мандат у Николая Томенко и Егора Фирсова, которые вышли из фракции БПП.

Фирсов заявил о выходе из фракции в начале февраля и отметил, что хотел выйти из фракции еще тогда, когда она не поддержала решение о лишении мандата Игоря Кононенко.

Украинская правда

Темы: Оппозиционный блокВилкул
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