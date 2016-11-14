НФ пока не поддержит закон, который может ударить по прокурорам

Фракция "Народного фронта" решила не поддерживать 15 ноября закон, который позволил бы осужденным к пожизненному заключению доказать незаконность такого приговора.

Об этом сообщил депутат этой фракции Леонид Емец в Facebook, имея в виду проект закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины об обеспечении отдельным категориям осужденных лиц права на правосудный приговор.

"Я в шоке. Должен сообщить. Фракция НФ решила не поддерживать закон 2033а", – написал он и уточнил, что этот закон позволяет осужденным на пожизненное заключение доказать, что их осудили незаконно.

"Дело можно пересмотреть, когда оно основывается на явке с повинной или когда человек давал показания как свидетель, а потом за это стал подозреваемым", – объяснил Емец.

При этом во фракции не дали никакой аргументации, добавил он.

В то же время, источники "Украинской правды" в "Народном фронте" сообщили, что на заседании фракции упоминали закон Надежды Савченко – о зачислении одного дня заключения до приговора как двух дней из срока наказания, критиковали соавторство Оксаны Сыроид, а также обвиняли Леонида Емца в сотрудничестве с гражданскими организациями.

По данным собеседника УП, в случае принятия законопроекта могут пострадать отдельные высокопоставленные прокуроры.

В свою очередь, коллеги Емца Андрей Тетерук и Светлана Войцеховская написали в комментариях к его посту, что фракция решила отправить законопроект на повторное второе чтение.