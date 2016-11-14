ГПУ: В Днепре судья с соратниками выманили у людей 32 квартиры

В Днепре судья вместе с адвокатом и предпринимателем за несколько лет завладели квартирами, недвижимым имуществом граждан на сумму более 77 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры на официальном сайте.

Указывается, что через преступную схему эти трое завладели 32 квартирами, которые принадлежат другим гражданам.

"Фигуранты дела, действуя в составе организованной группы, используя поддельные документы и заведомо неправосудные судебные решения, регистрировали право собственности на недвижимое имущество граждан (квартиры) по подконтрольными им лицами. В дальнейшем указанное имущество отсуждалось в пользу третьих лиц и обществ с ограниченной ответственностью, руководителями которых были сами адвокат и предприниматель", - сообщили в ГПУ.

Всем участникам преступной схемы сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, служебной подделке и использовании поддельных документов.

Кроме этого, судье сообщено о подозрении в постановлении заведомо неправосудных решений, повлекших тяжкие последствия.

Украинская правда