Парубий уверен, что никто не сможет дестабилизировать парламент

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий убежден, что никаким силам не удастся превратить парламент страны в очаг дестабилизации.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня у нас работающий парламент, и это больше всего мешает нашим оппонентам, в том числе, за границей. Какие могут быть предохранители для этого? Только один – это высокий уровень ответственности. И я уверен, что у большинства депутатов есть высокий уровень ответственности, и на этой тяжелой и непростой неделе я хочу вас заверить, что никто не превратит парламент в боксерский ринг. Парламент будет работать, принимать законы, проводить реформы", - заявил Парубий.

Он отметил, что 25 лет провел в оппозиции и знает, где "настоящая оппозиция", а где "наигранная и купленная оппозиция".

"И я уверен, что никакие планы не будут иметь никаких перспектив, потому что за нами правда, справедливость и это является гарантией и залогом того, что никому не удастся парламент превратить в очаг дестабилизации", - подчеркнул он.