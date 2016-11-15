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В Польше эксгумировали останки президента Леха Качиньского

Вторник, 15 ноября 2016, 03:44

В Кракове эксгумированы останки президента Польши Леха Качиньского и его супруги Марии, погибших в 2010 году в авиакатастрофе под Смоленском.

Эксгумация началась вечером 14 ноября после того, как Вавельский замок, где похоронены Качиньские, покинули все посетители.

Решение об эксгумации было принято в рамках нового расследования крушения самолета, которое было начато в 2016 году. Среди ее целей — определение причины смерти и подтверждение личностей погибших. Исследование останков, как ожидается, продлится четыре дня. 18 ноября они будут перезахоронены.

Ранее были эксгумированы останки девяти человек, погибших в авиакатастрофе под Смоленском. В шести случаях экспертиза показала, что останки принадлежат другим людям. 

Напомним, 10 апреля 2010 года в катастрофе Ту-154 в Смоленске погибли 96 человек, среди которых президент Польши Лех Качиньский с супругой, руководители всех родов войск, начальник генерального штаба, представители Сейма и Сената, канцелярии президента, последний президент Польши в изгнании Рышард Качаровский, представители высшего военного командования, политических партий, общественные и религиозные деятели.

Медуза

Темы: Польшакатастрофы
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