За сутки в зоне АТО ранены 6 бойцов – штаб

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 6 военнослужащих получили ранения.

Об этом на традиционном брифинге во вторник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, вместе с тем 6 наших бойцов были ранены в результате вражеского обстрела в Авдеевке", - сказал полковник.

В то же время, как сообщила журналист 5 канала Евгения Китаева, которая сейчас находится в зоне АТО, под обстрел противника попал блиндаж сил АТО:

"Вчера в Авдеевке враги попали в наш блиндаж. Там шесть раненых, один очень тяжелый. Блиндаж находился в грязи. К скорой ребят носили на носилках", - рассказала подробности журналист.

Украинская правда, 5.ua