Украинские позиции возле Павлополя обстреливал снайпер боевиков
Вторник, 15 ноября 2016, 17:34
Во вторник боевики 24 раза открывали огонь по позициям украинских военных.
Об этом сообщает пресс-центр АТО.
Согласно информации, больше всего обстрелов произошло на Мариупольском направлении.
Под огонь артиллерии боевиков попало Широкино.
Из минометов различных калибров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия они обстреляли Талаковку, Славное, Широкино, Водяное, Красногоровку, Лебединское.
Огонь по украинским позициям в районе Павлополя вел снайпер.
На Донецком направлении из крупнокалиберных пулеметов обстреливали Луганское и Авдеевку.
К вечеру боевики активизировались в Луганском направлении. Под обстрелы их минометов попали позиции сил АТО в районе Новозвановки.
Украинская правда