СБУ поймала на многотысячной взятке заместителя мэра Славянска
Среда, 16 ноября 2016, 10:51
Служба безопасности совместно с прокуратурой задержала на взятке в 150 тысяч гривен заместителя мэра Славянска.
Об этом сообщает в среду пресс-центр СБУ.
Такую сумму (10% от стоимости объекта) вымогатель требовал за предоставление преимущества в конкурсе по отчуждению коммунальной собственности – здания бывшего детского сада.
Открыто уголовное производство, чиновника задержали, продолжаются неотложные следственные действия.