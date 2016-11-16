СБУ поймала на многотысячной взятке заместителя мэра Славянска

Служба безопасности совместно с прокуратурой задержала на взятке в 150 тысяч гривен заместителя мэра Славянска.



Об этом сообщает в среду пресс-центр СБУ.



Такую сумму (10% от стоимости объекта) вымогатель требовал за предоставление преимущества в конкурсе по отчуждению коммунальной собственности – здания бывшего детского сада.

Открыто уголовное производство, чиновника задержали, продолжаются неотложные следственные действия.