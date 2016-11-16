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Онлайн-кинотеатр Fs.to планирует возобновить работу за 3-7 дней

Среда, 16 ноября 2016, 13:57

Онлайн-кинотеатр Fs.to, который прекратил работу из-за изъятия серверов силовиками во вторник, намерен возобновить свою работу в течение 3-7 дней на зарубежных серверах.

Об этом говорится в сообщении ресурса в соцсети "Вконтакте".

"Киберполициия изъяла сервера только на территории Украины. Но еще в далеком 2013 году мы разместили некоторые серверы и на острове Тонга. Сейчас же часть команды улетела еще в одну страну для размещения остальных серверов, чтоб возобновить работу сайта. Нам нужно 3-7 дней для восстановления сервиса", – говорится в сообщении.

Как известно, ранее силовики заявили о закрытии ресурса за нарушение авторских и смежных прав.

Закрытия Fs.to также добивалась Украинская антипиратская ассоциация, которая обвиняла ресурс в многократном нарушении авторских прав.

"Судебная перспектива этого дела пока неясна, за прошлый год не было ни одного приговора по делу о нарушении авторских прав в интернете. Не хотелось бы, чтобы сайт возобновил работу под другим именем. Но в целом, его закрытие – это положительный шаг", – заявлял глава ассоциации Владимир Илинг.

В ответ представители ресурса утверждали, что всегда удаляли контент по первому запросу правообладателей.

Также сообщалось, что в ходе расследования задержаны 19 лиц, причастных к созданию ресурса, которые администрировали и наполняли сайт контентом.

Украинская правда

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Темы: авторское правоинтернет
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