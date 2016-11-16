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Кабмин определил, как украинцы будут отдыхать на праздники

Среда, 16 ноября 2016, 14:31
Кабмин определил, как украинцы будут отдыхать на праздники

Кабинет министров установил выходные дни в 2017 году. 

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства молодежи и спорта, передает Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Правительство рекомендовало в 2017 году для работников предприятий, учреждений и организаций, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), за исключением органов Пенсионного фонда Украины, Украинского государственного предприятия почтовой связи "Укрпочта", Государственного казначейства и банковских учреждений, перенести рабочие дни с понедельника 8 мая на субботу 13 мая, а с пятницы 25 августа - на субботу 19 августа.

При этом в пресс-службе отметили, что правительство не принимало решений относительно новогодних выходных, а соответственно, выходными будут 31 декабря-2 января и 7-9 января.

Темы: празднованияДень Независимости
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