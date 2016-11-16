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Геращенко анонсировала еще один "бой" в ООН за крымскую резолюцию

Среда, 16 ноября 2016, 14:43

До голосования 15 декабря на Генассамблее ООН по резолюции о ситуации с правами человека в Крыму Россия попытается уменьшить количество стран, которые говорят о системных нарушениях на оккупированном полуострове.

Это прогнозирует первый заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Подобные резолюции, касающиеся обсуждения прав человека и фиксации нарушений всегда принимаются в ООН очень непросто. Поэтому 73 голоса за – это неплохой результат. Теперь украинской власти, дипломатам, политикам важно сосредоточиться и активизировать диалог с 76 воздержавшимися странами", – пишет Геращенко в своем Facebook в среду.

"Следующий наш бой в ООН – 15 декабря, голосование по резолюции на Генассамблее ООН", – подчеркнула она.
 
По словам Геращенко, РФ не имеет возможности заблокировать там голосование и наложить вето, но будут попытки уменьшить количество стран, которые говорят о системных нарушениях в Крыму.

"Поэтому работаем, чтобы как можно больше членов ООН поддержали резолюцию, что РФ – вор и агрессор, который украл Крым и массово нарушает там права крымских татар и украинцев", – отметила она.

Как известно, украинский проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)" во время голосования в третьем комитете ООН поддержали 73 страны, 23 против, среди них Россия и Беларусь, еще 76 воздержались.

Впервые в документе ООН Россию названо государством-оккупантом, а Крым - оккупированной территорей Украины.

Украинская правда

Темы: КрымООН
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