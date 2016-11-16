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Прокуратура просит новый залог для одиозного судьи – 5 миллионов

Среда, 16 ноября 2016, 15:08

Прокуратура просит установить новый залог судье Высшего хозяйственного суда, которого подозревают в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел и деятельность судей, в размере 5 миллионов гривен.

О начале заседания Печерского суда по делу Емельянова сообщает 16 ноября адвокат Роман Маселко.

По словам Маселко, адвокаты Емельянова заявили ходатайство о рассмотрении в закрытом заседании, потому что якобы при рассмотрении будут объявлены сведения о семейном и имущественном положении подозреваемого.

"Шевчук сказал, что боится за подзащитного, поскольку недавно ограбили судью из Харькова. Теперь вот могут и к Емельянову прийти. Судья отказала. Продолжается слушание в присутствии прессы", – пишет адвокат.

"Прокуратура говорит, что Емельянов нарушил свои обязательства (не сдал все паспорта для выезда за границу) поэтому внесенный залог в размере 1,5 миллионов гривен просит обратить в доход государства. И просят установить новый залог в размере 5 миллионов грн", – сообщил Маселко.

В свою очередь сам Емельянов перед заседанием суда в комментарии "Украинской правде" открестился от счетов в Лихтенштейне, ареста которых добивается Генпрокуратура.

"На сегодня есть решение как украинского, так и иностранного суда. Там четко указано, что эти средства не принадлежат ни мне, ни моей семье", – сказал он.

В то же время судья отказался рассказывать о происхождении задекларированной наличности.

"Почитайте мои декларации, начиная с 2004 года, за все последние годы посмотрите. Я же не первый день сдаю декларацию, сдаю много лет", – сказал он.

На повторный вопрос Емельянов ответил: "Посмотрите в декларации, уважаемые, там же все написано. Я что, вам сейчас ликбез буду проводить?".

Как известно, в 2015 году судья Высшего хозяйственного суда Артур Емельянов, которого подозревают в "ручном правосудии", задекларировал миллионы наличных.

Емельянов – один из двух бывших руководителей Высшего хозяйственного суда во времена президента Януковича.

Недавно он подал заявку на участие в конкурсе на должность судьи Верховного Суда Украины.

18 октября 2016 года Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшим главе и заместителю Высшего хозяйственного суда а ныне судьям этого суда Артуру Емельянову и Виктору Татькову.

"Следствие располагает доказательствами того, что эти лица в 2011- 2014 годах фактически подчинили себе систему принятия судебных решений. Исследуется около 7000 случаев незаконного вмешательства в автоматизированную систему распределения дел и заявлений, вмешательство в деятельность судей с целью вынесения ими необходимых злоумышленникам неправосудных решений в хозяйственных судах всех инстанций", – отмечали в ГПУ.

Роман Кравец, Валентина Романенко, УП

Темы: суд
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