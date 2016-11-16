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Украинский файлообменник EX.UA закрывается

Среда, 16 ноября 2016, 17:00
Украинский файлообменник EX.UA закрывается

Украинский ресурс-файлообменник EX.UA закрывается.

Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте ресурса.

Владельцы ресурса указывают, что он работал в правовом поле.

"Не всем нравилась такая трактовка законодательства, но ресурс всегда уважал законы Украины. EX.UA придерживался авторских прав, постоянно подтверждал быстрым реагированием на любые нарушения на площадке. При этом, ресурс не одобряет ту систему распределения и управления авторскими правами, которая сложилась сегодня", - сказано в заявлении.

В заявлении отмечается, что "последние законодательные инициативы в сфере якобы борьбы с пиратством несут все признаки нецивилизованного лоббизма".

"Новый закон, который находится на подписании у президента, делает невыгодным его соблюдение: он будет действовать только против тех, кто попытается ему следовать. Он будет стимулировать пренебрежение авторскими правами", - говорится в заявлении, где указывается, что выгоду от него получат только иностранные компании.

"EX.UA всегда идентифицировал себя как национальное файловое хранилище и отвергал любые "предложения" связанные со сменой доменной зоны и территории вещания. Название EX.to/co/ru для EX.uа неприемлемо", - говорится в заявлении.

Руководители ресурса попросили пользователей изъять файлы из своих архивов до 30 ноября.

Как известно, ранее силовики заявили о закрытии ресурса Fs.to за нарушения авторских и смежных прав.

Украинская правда

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Темы: интернетСМИУкраина
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