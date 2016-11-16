Из-за концерта Потапа и Насти в Киеве произошла драка с полицией

В Киеве из-за концерта Потапа и Насти подрались правые активисты и полиция.

Как сообщает Громадське, столкновения произошли перед дворцом "Украина".

Участники акции с символикой ВО "Свобода" и "Сокол" протестовали против проведения концерта, как они заявляют, "кремлевских заробитчан" в Украине. Активисты скандировалы "Ганьба!" и "Куда вы ведете своих детей?".

По словам полицейских, активистов задержали за то, что они бросали яйца в посетителей концерта.

Во время столкновения полицейские разбили лицо военному из добровольческого батальона "Сич" Сергею Ляхевичу, рассказал экс-депутат Киевсовета Руслан Андрейко.

По данным Андрейко, Ляхевича задержали и повезли в Печерский райотдел милиции.

Участники акции также планировали собраться под райотделом.

Как известно, протесты из-за концертов Потапа и Насти происходят уже не впервые. В частности, такие акции недавно состоялась в Хмельницком и Чернигове.